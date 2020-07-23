Это плевок мне в душу: Блохин эмоционально отреагировал на назначение Луческу
Об этом сообщает Tribuna.com.
Блохин вспомнил работу Луческу в "Шахтере".
"Это плевок. Это мне личный плевок. Что Луческу говорил о "Динамо", об истории, о Лобановском, о всей традиции клуба. Это плевок мне в душу. Человек, который работал в "Шахтере" 12 лет, наговорил столько о "Динамо", что - ну как? Вы же читали, наверное, все это? Что он сделал в сборной Турции, "Зените"? Что он сделал? Четыре или три года уже не работает, что он может сделать с "Динамо"? Это плевок в душу", - сказал Блохин.
Мирча Луческу известен украинским фанатам благодаря работе в донецком "Шахтере" с 2004-го по 2016 год.
Последним местом работы 74-летнего румына была сборная Турции, которую он покинул в 2019 году.
- Напомним, 20 июля Алексея Михайличенко отправили в отставку с поста главного тренера киевского "Динамо".
- 22 июля стало известно, что главным кандидатом на пост тренера киевского "Динамо" является Мирча Луческу.
- 23 июля новым главным тренером киевского "Динамо" стал Мирча Луческу .
- 23 июля ультрас "Динамо" выступили с эмоциональным заявлением о назначении новым главным тренером Мирча Луческу.
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