Это плевок мне в душу: Блохин эмоционально отреагировал на назначение Луческу

23 июля, 2020, 18:18

Легендарный украинский футболист и тренер Олег Блохин считает, что назначение Мирчи Луческу - это "плевок в душу"

Об этом сообщает Tribuna.com.

Блохин вспомнил работу Луческу в "Шахтере".

"Это плевок. Это мне личный плевок. Что Луческу говорил о "Динамо", об истории, о Лобановском, о всей традиции клуба. Это плевок мне в душу. Человек, который работал в "Шахтере" 12 лет, наговорил столько о "Динамо", что - ну как? Вы же читали, наверное, все это? Что он сделал в сборной Турции, "Зените"? Что он сделал? Четыре или три года уже не работает, что он может сделать с "Динамо"? Это плевок в душу", - сказал Блохин.

Мирча Луческу известен украинским фанатам благодаря работе в донецком "Шахтере" с 2004-го по 2016 год.

Последним местом работы 74-летнего румына была сборная Турции, которую он покинул в 2019 году.