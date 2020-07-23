МВД ищет полтавского нападавшего и не советует людям самостоятельно его задерживать

23 июля, 2020, 20:28

Полиция разыскивает злоумышленника Романа Скрыпника, который захватил полицейского в заложники в Полтаве

Об этом заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, сообщает Общественное радио .

"Поиски человека, который захватил в заложники полицейского, продолжаются. Думаю, что они завершатся успешно. Поскольку человек может быть опасен, то самостоятельно не следует пробовать задерживать этого злоумышленника. Это сделают полицейские рано или поздно", - говорит Шевченко.

По его словам, действия злоумышленника квалифицированы по трем статьям УК.

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