МВД ищет полтавского нападавшего и не советует людям самостоятельно его задерживать
23 июля, 2020, 20:28
Полиция разыскивает злоумышленника Романа Скрыпника, который захватил полицейского в заложники в Полтаве
Об этом заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, сообщает Общественное радио .
"Поиски человека, который захватил в заложники полицейского, продолжаются. Думаю, что они завершатся успешно. Поскольку человек может быть опасен, то самостоятельно не следует пробовать задерживать этого злоумышленника. Это сделают полицейские рано или поздно", - говорит Шевченко.
По его словам, действия злоумышленника квалифицированы по трем статьям УК.
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- Напомним, ранее мужчина в Полтаве, которого пытались задержать при угоне машины, захватил сотрудника уголовного розыска с помощью гранаты РГД-5 в заложники, а затем обменял его на полковника Шияна.
- Полиция позволила мужчине с гранатой, который взял в заложники полковника, выехать за пределы Полтавы.
- Похититель с гранатой двигался по трассе Полтава-Киев в Решетиловском районе.
- Впоследствии, мужчина требовал освободить его от уголовной ответственности.
- Полтавский нападавший отпустил заложника и сбежал в лес.
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