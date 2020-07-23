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Espreso.tvОбществоМВД ищет полтавского нападавшего и не советует людям самостоятельно его задерживать

МВД ищет полтавского нападавшего и не советует людям самостоятельно его задерживать

Полиция разыскивает злоумышленника Романа Скрыпника, который захватил полицейского в заложники в Полтаве

Об этом заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, сообщает Общественное радио .

"Поиски человека, который захватил в заложники полицейского, продолжаются. Думаю, что они завершатся успешно. Поскольку человек может быть опасен, то самостоятельно не следует пробовать задерживать этого злоумышленника. Это сделают полицейские рано или поздно", - говорит Шевченко.

По его словам, действия злоумышленника квалифицированы по трем статьям УК.

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  • Напомним, ранее мужчина в Полтаве, которого пытались задержать при угоне машины, захватил сотрудника уголовного розыска с помощью гранаты РГД-5 в заложники, а затем обменял его на полковника Шияна.
  • Полиция позволила мужчине с гранатой, который взял в заложники полковника, выехать за пределы Полтавы.
  • Похититель с гранатой двигался по трассе Полтава-Киев в Решетиловском районе.
  • Впоследствии, мужчина требовал освободить его от уголовной ответственности.
  • Полтавский нападавший отпустил заложника и сбежал в лес.
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