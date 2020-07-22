Новым тренером "Динамо" станет Луческу, - СМИ
Об этом сообщает сообщество Druzi Dynamo y facebook.
"Мы не давали эту информацию раньше, потому что даже нам сложно в это поверить, но уже с нескольких конфиденциальных источников сообщают, что наиболее вероятным новым тренером "Динамо" есть Мирча Луческу", - говорится в посте.
Мирча Луческу известный украинским фанатам благодаря работе в донецком "Шахтере" с 2004-го по 2016 год.
Последним местом работы 74-летнего румына была сборная Турции, которую он покинул в 2019 году.
Мы не давали эту информацию раньше, т.к. даже нам сложно в это поверить, но уже из нескольких конфиденциальных ...Опубликовано Druzi Dynamo среды, 22 июля 2020
- 9 июня стало известно, что бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу может заменить Алексея Михайличенко в "Динамо" .
- Напомним, 20 июля Алексея Михайличенко отправили в отставку с поста главного тренера киевского "Динамо".
- 21 июля сообщалось, что "Динамо" предложило пост главного тренера Сергею Реброву.
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