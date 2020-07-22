Новым тренером "Динамо" станет Луческу, - СМИ

22 июля, 2020, 19:19

Главным кандидатом на пост тренера киевского "Динамо" является Мирча Луческу

Об этом сообщает сообщество Druzi Dynamo y facebook.

"Мы не давали эту информацию раньше, потому что даже нам сложно в это поверить, но уже с нескольких конфиденциальных источников сообщают, что наиболее вероятным новым тренером "Динамо" есть Мирча Луческу", - говорится в посте.

Мирча Луческу известный украинским фанатам благодаря работе в донецком "Шахтере" с 2004-го по 2016 год.

Последним местом работы 74-летнего румына была сборная Турции, которую он покинул в 2019 году.

Мы не давали эту информацию раньше, т.к. даже нам сложно в это поверить, но уже из нескольких конфиденциальных ... Опубликовано Druzi Dynamo среды, 22 июля 2020