 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортНовым тренером "Динамо" станет Луческу, - СМИ

Новым тренером "Динамо" станет Луческу, - СМИ


фото: Getty Images
Главным кандидатом на пост тренера киевского "Динамо" является Мирча Луческу

Об этом сообщает сообщество Druzi Dynamo y facebook.

"Мы не давали эту информацию раньше, потому что даже нам сложно в это поверить, но уже с нескольких конфиденциальных источников сообщают, что наиболее вероятным новым тренером "Динамо" есть Мирча Луческу", - говорится в посте.

Мирча Луческу известный украинским фанатам благодаря работе в донецком "Шахтере" с 2004-го по 2016 год.

Последним местом работы 74-летнего румына была сборная Турции, которую он покинул в 2019 году.

 

Мы не давали эту информацию раньше, т.к. даже нам сложно в это поверить, но уже из нескольких конфиденциальных ...

Опубликовано Druzi Dynamo среды, 22 июля 2020

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 июля, 2020 среда

больше новостей

22 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать