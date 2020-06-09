Луческу может заменить Михайличенко в "Динамо", - журналист
Об этом заявил журналист Игорь Цыганик, сообщает FootballHub .
По его словам, Алексей Михайличенко сохранит должность главного тренера "Динамо", если киевляне получат Кубок Украины и займут второе место в премьер-лиге, что позволит выступить в квалификации Лиги чемпионов. В противном случае тренера заменят, а среди кандидатов на должность, по предположению журналиста, могут быть россиянин Юрий Семин, украинец Роман Григорчук и даже румын Мирча Луческу.
"Есть кандидатуры Наверное, есть. Называются разные фамилии, в частности, Семин. Где-то в голове Суркис держит этот вариант, но таких кандидатур у него много. Но это ничего не значит. Я не исключаю, что Луческу является одним из кандидатов на должность главного тренера "Динамо", также и Григорчук. Но сегодня эту должность занимает Михайличенко, и если он сделает свою работу, то продолжит сотрудничество с киевлянами ", - сказал Цыганик.
Алексей Михайличенко возглавил "Динамо" в августе 2019 года. Киевляне сейчас занимают третье место в чемпионате Украины и дошли до кубкового полуфинала, где встретятся с "Минаем".
74-летний Мирча Луческу возглавлял "Шахтер" с 2004 до 2016 года, сейчас он нигде не работает.
- 4 июня сообщалось, что Юрий Семин стал одним из главных претендентов на пост главного тренера "Динамо".
- 4 июня Семин заявил, что не получал предложений стать главным тренером киевского "Динамо".