Суркис предложил Реброву вернуться в "Динамо", - СМИ
21 июля, 2020, 10:37
"Динамо" предложило пост главного тренера Сергею Реброву, который возглавляет венгерский "Ференцварош"
Об этом сообщает dynamo.kiev.ua .
По информации издания, Сергей Ребров уже получил предложение стать главным тренером "Динамо" от президента киевского клуба Игоря Суркиса. Сейчас специалист взял время на размышления.
46-летний Сергей Ребров возглавлял "Динамо" с 2014-го по 2017 годы, дважды приводил его к победе в чемпионате Украины и вывел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
После этого в течение года Ребров тренировал "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии. Летом 2018 был назначен главным тренером "Ференцвароша". Под руководством Реброва будапештцы получили два титула чемпионов Венгрии.
- Напомним, 20 июля Алексея Михайличенко отправили в отставку с поста главного тренера киевского "Динамо".
- Авторитетный украинский тренер Мирон Маркевич заявил, что не советует Виктору Скрипнику оставлять "Зарю" ради работы в "Динамо".
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