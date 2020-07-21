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Espreso.tvСпортСуркис предложил Реброву вернуться в "Динамо", - СМИ

Суркис предложил Реброву вернуться в "Динамо", - СМИ


фото: ua.tribuna.com
"Динамо" предложило пост главного тренера Сергею Реброву, который возглавляет венгерский "Ференцварош"

Об этом сообщает dynamo.kiev.ua .

По информации издания, Сергей Ребров уже получил предложение стать главным тренером "Динамо" от президента киевского клуба Игоря Суркиса. Сейчас специалист взял время на размышления.

46-летний Сергей Ребров возглавлял "Динамо" с 2014-го по 2017 годы, дважды приводил его к победе в чемпионате Украины и вывел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

После этого в течение года Ребров тренировал "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии. Летом 2018 был назначен главным тренером "Ференцвароша". Под руководством Реброва будапештцы получили два титула чемпионов Венгрии.

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