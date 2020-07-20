"Динамо" уволило Михайличенко с должности главного тренера

20 июля, 2020, 15:00

Алексея Михайличенко отправили в отставку с поста главного тренера киевского "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

Вместе с Алексеем Михайличенко уволены его ассистенты - Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов.

Подготовку к новому сезону киевский клуб начнет с новым тренерским штабом, о составе которого будет сообщено позже.

57-летний Алексей Михайличенко возглавил "Динамо" в августе 2019 года, заменив на посту главного тренера белоруса Александра Хацкевича. Он привел киевлян к победе в Кубке Украины и второму месту в чемпионате Украины.

Под руководством тренера "Динамо" неудачно выступил в Лиге Европы и не вышло из группы, где соперниками киевлян были датский "Копенгаген", шведский "Мальме" и швейцарский "Лугано".

19 июля "Динамо" проиграло в заключительном туре чемпионата Украины проиграло "Колосу" и сохранило второе место лишь благодаря ничьей "Зари" с "Десной".

Напомним, 19 июля в 32-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" проиграло "Колосу", однако получило серебряные медали и путевку в Лигу чемпионов.

В то же время "Заря" сыграла вничью с «Десной» и получила бронзовые награды.

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что проведет с Алексеем Михайличенко переговоры по поводу его будущего на должности главного тренера.

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