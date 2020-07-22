Дело Стерненко: 27 июля состоится заседание относительно меры пресечения
22 июля, 2020, 09:48
27 июля Шевченковский суд Киева рассмотрит изменение меры пресечения активисту Сергею Стерненко
Об этом сообщил сам активист в Telegram.
"Заседание по изменению моей меры пресечения назначили на 27 июля в 10:00 в Шевченковском суде г. Киева", - написал Стерненко.
Он добавил, что председательствовать будет судья Осаулов.
- Напомним, 15 июня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста в одесской военной части. Стерненко заявил, что не имеет туда физического доступа. Позже суд позволил Стерненко отбывать домашний арест в Киеве.
- Сергея Стерненко подозревают в убийстве. Сам он заявляет о вынужденной самообороне - во время нападения на него активист смог ранить одного из нападавших, от чего тот в дальнейшем умер. До этого нападения на Стерненко нападали еще дважды.
- Сергей Стерненко сейчас находится под круглосуточным домашним арестом по делу о нанесении им смертельного ранения одном из двух киллеров, которые были участниками третьего покушения на него.
- Активист Сергей Стерненко заявил, что обжалует постановление суда относительно домашнего ареста.
- 25 июня Сергей Стерненко заявил , что следствие по делу о якобы умышленном убийстве при нападении на него завершено без проведения каких-либо экспертиз, которыми прокуроры и объясняли необходимость домашнего ареста активиста.
- 3 июля Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения в виде домашнего ареста Сергею Стерненко.
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