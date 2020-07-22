Дело Стерненко: 27 июля состоится заседание относительно меры пресечения

22 июля, 2020, 09:48

27 июля Шевченковский суд Киева рассмотрит изменение меры пресечения активисту Сергею Стерненко

Об этом сообщил сам активист в Telegram.

"Заседание по изменению моей меры пресечения назначили на 27 июля в 10:00 в Шевченковском суде г. Киева", - написал Стерненко.

Он добавил, что председательствовать будет судья Осаулов.

Напомним, 15 июня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста в одесской военной части. Стерненко заявил, что не имеет туда физического доступа. Позже суд позволил Стерненко отбывать домашний арест в Киеве.

Сергея Стерненко подозревают в убийстве. Сам он заявляет о вынужденной самообороне - во время нападения на него активист смог ранить одного из нападавших, от чего тот в дальнейшем умер. До этого нападения на Стерненко нападали еще дважды.

Сергей Стерненко сейчас находится под круглосуточным домашним арестом по делу о нанесении им смертельного ранения одном из двух киллеров, которые были участниками третьего покушения на него.

Активист Сергей Стерненко заявил, что обжалует постановление суда относительно домашнего ареста.

25 июня Сергей Стерненко заявил , что следствие по делу о якобы умышленном убийстве при нападении на него завершено без проведения каких-либо экспертиз, которыми прокуроры и объясняли необходимость домашнего ареста активиста.

3 июля Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения в виде домашнего ареста Сергею Стерненко.