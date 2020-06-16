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Espreso.tvОбществоСтерненко позволили отбывать домашний арест в Киеве, а не в военной части в Одессе

Стерненко позволили отбывать домашний арест в Киеве, а не в военной части в Одессе


фото: uazmi
Обвиняемому в убийстве активисту Сергею Стерненко позволили отбывать домашний арест в Киеве, а не в военной части в Одессе, на территорию которой у него нет доступа

Об этом Стерненко написал в Telegram.

"Судья Мелешак удовлетворила ходатайство прокурора. Теперь домашний арест я буду отбывать уже в Киеве, а не в военной части в Одессе. Правда, есть еще нюансы, но о них позже", - написал Стерненко.

  • Напомним, 15 июня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста в одесской военной части. Стерненко заявил, что не имеет туда физического доступа.
  • Сергея Стерненко обвиняют в убийстве. Сам он заявляет о вынужденной самообороне - во время нападения на него активист смог ранить одного из нападавших, от чего тот в дальнейшем умер. До этого нападения на Стерненко нападали еще дважды.
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