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Espreso.tvОбществоСуд на Стерненко: активисту назначили круглосуточный домашний арест на 60 суток

Суд на Стерненко: активисту назначили круглосуточный домашний арест на 60 суток


фото: Сергій Стерненко
12 июня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста

Об этом сообщил сам активист в Telegram.

"Круглосуточный домашний арест. 60 суток", - написал он.

Стерненко добавил, что местом ареста определили военную часть в Харькове.

"По адресу прописки - в воинской части, куда меня даже не пустят. Хотя они знают что я живу в Киеве. Это определение невозможно выполнить", - отметил активист.

Он добавил. что это может быть основанием для того, чтобы арестовать его.

"Затем прокуроры будут говорить, что я не выполняю условия домашнего ареста и просить уже содержания под стражей", - написал Стерненко.

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Напомним, 11 июня Стерненко объявили подозрение в умышленном убийстве

Позже, в суде Стерненко вручили ходатайство о круглосуточном домашнем аресте и электронном браслете.

12 июня Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины, которая занимается контролем за расследованиями нападений на гражданских активистов, обвинила СБУ в многочисленных нарушениях после объявления подозрения одесском активисту Сергею Стерненко в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия

В то же время стало известно, что Служба безопасности Украины объявила в розыск жителя Одессы Александра Исайкула - одного из двух напавших на активиста Сергея Стерненко, которого подозревают в совершении умышленного убийства другого нападавшего

На слушании по избранию меры пресечения Стерненко адвокаты заявила об отводе судьи Бугиля из-за предвзятости (судил дела Майдана). В здании суда произошла потасовка с охраной. Позже в отводе судьи Бугеля адвокатам отказали.

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