Будем обжаловать в апелляции, - Стерненко о решении суда

17 июня, 2020, 14:59

Активист Сергей Стерненко заявил, что будет обжаловать решение суда относительно домашнего ареста

Об этом он заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Я таких решений еще не видел, хоть что-то бы вписал. Хоть какие-то фактические обстоятельства. Фактически он отправил меня под домашний арест просто потому, что есть квалификация 115 (статьи, - ред.)", - сказал Стерненко.

Адвокат Стерненко отметил, что когда судья Бугиль зачитывал свое решение, то вновь отметил, что субъект контроля домашнего ареста по месту регистрации, то есть полиция Одессы.

"Постановление судьи Бугиля касалась домашнего ареста по адресу регистрации в воинской части города Одесса. Вчера судья Мелешак изменила адрес выполнения обязательства, где будет происходить домашний арест. Это Киев. Сегодня, когда зачитывал свое решение Бугиль он опять таки зачитал, что субъект контроля этого домашнего ареста по месту регистрации. Соответственно Одесса ", - сказал адвокат.

Он подчеркнул: если домашний арест будет проверять полиция Киева, то они будут подавать заявления о совершении правонарушений.

"Будем приветствовать одесских полицейских с государственными номерами собственных автомобилей "ВН", или, по новой классификации, "НН". Будем снимать. Будем с ними общаться. Зато, если будут приезжать киевские полицейские, будем передавать пламенный привет. Потому что это будет превышение их служебных полномочий. Будем подавать соответствующие релевантные заявления о совершении правонарушений", - сообщил адвокат.

В свю очередь Стерненко отметил: "Будем обжаловать в апелляции".

Напомним, Сергея Стерненко обвиняют в убийстве. Сам он заявляет о вынужденной самообороне - во время нападения на него активист смог ранить одного из нападавших, от чего тот в дальнейшем умер. До этого нападения на Стерненко нападали еще дважды.

15 июня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста в одесской военной части. Стерненко заявил, что не имеет туда физического доступа.

Напомним, что прокурор подал ходатайство об изменении адреса отбывания домашнего ареста с места прописки по адресу проживания.

Активист Сергей Стерненко объявил отвод судьи Шевченковского райсуда Киева Елене Мелешак. В отводе судьи Шевченковского райсуда Киева Елены Мелешак отказано решением суда.

Активист Сергей Стерненко заявил, что судья Мелешак имеет конфликт интересов, а также удовлетворила ходатайство Офиса генпрокурора, которое не соответствует нормам уголовного процесса.

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