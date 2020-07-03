Дело Стерненко: Апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения активисту
Апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста активисту Сергею стерненку, передает Еспресо.TV .
Такое решение объявили судьи после выхода из совещательной комнаты.
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Отметим, судьи заслушали 18 человек, готовых взять Сергея Стерненка на поруки.
"Судьи оставили меня под круглосуточным арестом. Это произошло из-за давления Зеленского, Венедиктовой и Авакова", - прокомментировал решение Апелляционного суда Стерненко.
Напомним, 26 июня апелляционный суд Киева объявил перерыв в рассмотрении дела общественного активиста, одного из лидеров проукраинского среды Одессы и екскеривника тамошнего отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко до 3 июля .
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