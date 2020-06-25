Прокурор завершил досудебное расследование по делу без проведения следственных действий, чтобы не успел подать апелляцию, - Стерненко
Об этом активист Сергей Стерненко сообщил в Facebook.
"Сегодня следователь СБУ мне сообщил, что досудебное расследование по делу о моей самозащиты завершено! Это произошло по поручению прокурора Бозовуляка, подконтрольного Венедиктовой", - заявил он.
Активист отметил, что ровно 2 недели назад ему сообщили о подозрении, а уже 25 июня, в момент, когда адвокаты не успели обжаловать ни меры пресечения в виде домашнего ареста, ни саму подозрение, следствие завершают и будут передавать дело в суд.
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Стерненко отметил, что за 2 недели не было проведено никаких следственных действий.
По словам Стерненка, прокуроры ходатайствовали на суде о его аресте именно потому, что есть разные риски и необходимо провести ряд следственных действий.
"Напоминаю, что уже завтра, 26 июня в 11:00 в Киевском апелляционном суде по адресу ул. Соломенская, 2А будет рассмотрение жалоб нашей стороны на решение судьи Майдана бугель относительно моего домашнего ареста", - отметил активист.
- Напомним, 15 июня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста в одесской военной части. Стерненко заявил, что не имеет туда физического доступа. Позже суд позволил Стерненко отбывать домашний арест в Киеве.
- Сергей Стерненко сейчас находится под круглосуточным домашним арестом по делу о нанесении им смертельного ранения одном из двух киллеров, которые были участниками третьего покушения на него.
- Активист Сергей Стерненко заявил, что обжалует постановление суда относительно домашнего ареста.
- Киевский апелляционный суд 26 июня в 11:00 рассмотрит жалобу об изменении меры пресечения активисту Сергею Стерненку
- Сергея Стерненка подозревают в убийстве. Сам он заявляет о вынужденной самообороне - во время нападения на него активист смог ранить одного из нападавших, от чего тот в дальнейшем умер. К этому нападения на Стерненка нападали еще дважды.
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