Прокурор завершил досудебное расследование по делу без проведения следственных действий, чтобы не успел подать апелляцию, - Стерненко

25 июня, 2020, 12:33

25 июня Сергею Стерненко сообщили о завершении расследования по квалификации умышленное убийство

Об этом активист Сергей Стерненко сообщил в Facebook.

"Сегодня следователь СБУ мне сообщил, что досудебное расследование по делу о моей самозащиты завершено! Это произошло по поручению прокурора Бозовуляка, подконтрольного Венедиктовой", - заявил он.

Активист отметил, что ровно 2 недели назад ему сообщили о подозрении, а уже 25 июня, в момент, когда адвокаты не успели обжаловать ни меры пресечения в виде домашнего ареста, ни саму подозрение, следствие завершают и будут передавать дело в суд.

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Стерненко отметил, что за 2 недели не было проведено никаких следственных действий.

По словам Стерненка, прокуроры ходатайствовали на суде о его аресте именно потому, что есть разные риски и необходимо провести ряд следственных действий.

"Напоминаю, что уже завтра, 26 июня в 11:00 в Киевском апелляционном суде по адресу ул. Соломенская, 2А будет рассмотрение жалоб нашей стороны на решение судьи Майдана бугель относительно моего домашнего ареста", - отметил активист.

Напомним, 15 июня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста в одесской военной части. Стерненко заявил, что не имеет туда физического доступа. Позже суд позволил Стерненко отбывать домашний арест в Киеве.

Сергей Стерненко сейчас находится под круглосуточным домашним арестом по делу о нанесении им смертельного ранения одном из двух киллеров, которые были участниками третьего покушения на него.

Активист Сергей Стерненко заявил, что обжалует постановление суда относительно домашнего ареста.

Киевский апелляционный суд 26 июня в 11:00 рассмотрит жалобу об изменении меры пресечения активисту Сергею Стерненку

Сергея Стерненка подозревают в убийстве. Сам он заявляет о вынужденной самообороне - во время нападения на него активист смог ранить одного из нападавших, от чего тот в дальнейшем умер. К этому нападения на Стерненка нападали еще дважды.

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