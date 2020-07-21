Заложники в Луцке: нападающий стрелял по полиции и швырнул гранату
Об этом сообщает Департамент уголовного розыска в Telegram.
Около часа назад злоумышленник стрелял дважды с захваченного автобуса и бросил гранату, которая не сработала.
Все шторы в автобусе закрыты, однако одно из окон разбито.
Информации о пострадавших пока нет.
Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
Нападающий обнародовал требования , "поздравив" общественность с "Днем Антисистема".
В СБУ уточнили информацию о количестве заложников , отметив, что в автобусе находятся примерно 10 человек.
Журналисты, которым удалось связаться и поговорить с Кривошей, отметили, что он говорит на украинском , хотя все его послания написаны на русском, как и книга.
Полиция зарегистрировала уголовное производство по ч. Ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Центр окружен . На месте событий появилась бронетехника .
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