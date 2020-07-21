Заложники в Луцке: нападающий стрелял по полиции и швырнул гранату

21 июля, 2020, 14:40

Максим Кривошей, который захватил в заложники пассажиров пригородного автобуса, стрелял по правоохранителям и бросил гранату, которая, однако, не сдетонировала

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска в Telegram.

Около часа назад злоумышленник стрелял дважды с захваченного автобуса и бросил гранату, которая не сработала.

Все шторы в автобусе закрыты, однако одно из окон разбито.

Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.

Нападающий обнародовал требования , "поздравив" общественность с "Днем Антисистема".

В СБУ уточнили информацию о количестве заложников , отметив, что в автобусе находятся примерно 10 человек.

Журналисты, которым удалось связаться и поговорить с Кривошей, отметили, что он говорит на украинском , хотя все его послания написаны на русском, как и книга.

Полиция зарегистрировала уголовное производство по ч. Ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Центр окружен . На месте событий появилась бронетехника .

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