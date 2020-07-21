В Киеве сообщили о заминировании Центрального железнодорожного вокзала
21 июля, 2020, 17:44
В Киеве ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала, поскольку поступила информация о его заминировании
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
"Уважаемые пассажиры, обратите внимание! Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в Киеве из-за анонимного сообщения о якобы минировании вокзала", - говорится в сообщении.
Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы, объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.
- Напомним, 21 июля возле станции метро "Минская" в Киеве нашли подозрительный чемодан, а потом там прогремел взрыв .
- В Киеве спасатели проверяют сообщение о минировании торгового центра "Ocean Plaza" и здания Апелляционного суда в Соломенском районе.
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