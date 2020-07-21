Больницы, вокзалы, ТРЦ: в Харькове и Одессе сообщили о массовом минировании
В Харькове полицейские проверяют информацию о минировании различных объектов инфраструктуры.
Отмечается, что в Харькове поступило сообщение о массовом заминировании больниц, супермаркетов, торговых центров, банков, отделений почты, а также зданий железнодорожного и автовокзалов.
"В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории", - говорится в сообщении.
В свою очередь, в полиции Одессы заявили , что проверяют информацию о заминировании ряда объектов социальной инфраструктуры.
"На место происшествия направлены работники взрывотехнического управления и ГСЧС, кинологи, следственно-оперативные группы отделов полиции, кинологи и патрульные", - говорится в сообщении.
- В Киеве спасатели проверяют сообщение о минировании торгового центра "Ocean Plaza" и здания Апелляционного суда в Соломенском районе.
- Возле станции метро "Минская" в Киеве нашли подозрительный чемодан, а потом там прогремел взрыв.
- В Киеве сообщили о заминировании Центрального железнодорожного вокзала .
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