В Киеве возле станции метро "Минская" обнаружили и обезвредили взрывное устройство
Видео опубликовал "Киев оперативный".
Как сообщают в полиции, сегодня они получили информацию о заминировании площади перед станцией метро "Минская" в Оболонском районе столицы.
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал в Telegram подробности взрыва.
"Только что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке" Минский ". Около 12:00 дня аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26", - написал мэр.
Он отметил, что правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали. Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели. Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили.
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