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Espreso.tvОбществоВ Киеве возле станции метро "Минская" обнаружили и обезвредили взрывное устройство

В Киеве возле станции метро "Минская" обнаружили и обезвредили взрывное устройство

Вблизи со станцией метро "Минская" в Киеве нашли подозрительный чемодан, а потом там прогремел взрыв

Видео опубликовал "Киев оперативный".

После находки человек были эвакуированы, вызвали взрывотехников, место оградили. А потом раздался взрыв.

Как сообщают в полиции, сегодня они получили информацию о заминировании площади перед станцией метро "Минская" в Оболонском районе столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал в Telegram подробности взрыва.

"Только что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке" Минский ". Около 12:00 дня аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26", - написал мэр.

Он отметил, что правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали. Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели. Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили.

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