В Киеве полиция усилила меры безопасности в общественных местах
Об этом сообщает полиция Киева в Facebook .
Столичная полиция усилила меры безопасности на улицах города. К обеспечению общественной безопасности и общественного порядка задействованы дополнительные наряды полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Под усиленным наблюдением правоохранителей будут находиться не только улицы Киева, но и места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метрополитена и т.д., - говорится в сообщении.
В полиции отмечают, что в случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета необходимо срочно сообщить о находке правоохранителям и предоставить максимально подробную информацию. Категорически запрещено касаться неустановленных предметов, рассматривать или самостоятельно их разворачивать.
Полиция Киева обращается к киевлянам и гостям столицы с просьбой быть внимательными и осторожными и, в случае необходимости, немедленно звонить на спецлинию 102.
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