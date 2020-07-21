В Киеве полиция усилила меры безопасности в общественных местах

21 июля, 2020, 18:57

Для обеспечения публичной безопасности и общественного порядка задействованы дополнительные наряды Нацполиции и военнослужащие Нацгвардии

Об этом сообщает полиция Киева в Facebook .

Столичная полиция усилила меры безопасности на улицах города. К обеспечению общественной безопасности и общественного порядка задействованы дополнительные наряды полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Под усиленным наблюдением правоохранителей будут находиться не только улицы Киева, но и места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метрополитена и т.д., - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что в случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета необходимо срочно сообщить о находке правоохранителям и предоставить максимально подробную информацию. Категорически запрещено касаться неустановленных предметов, рассматривать или самостоятельно их разворачивать.

Полиция Киева обращается к киевлянам и гостям столицы с просьбой быть внимательными и осторожными и, в случае необходимости, немедленно звонить на спецлинию 102.

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