В Киеве родителям сообщил о заминировании ТРЦ и суда
21 июля, 2020, 15:00
В Киеве спасатели проверяют сообщение о минировании торгового центра "Ocean Plaza" и здания Апелляционного суда в Соломенском районе
Об этом "РБК-Украина" сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
"Об 11:32 служба 102 сообщила ГСЧС о заминировании Апелляционного суда Соломенского района. Там работают полицейские", - сообщили в ГСЧС.
Кроме того, поступил звонок о заминировании ТРЦ "Ocean Plaza".
"ГСЧС проводит эвакуацию, они ограждают лентами, не пропускают людей", - добавили в службе.
В службе сообщили, что сообщение о заминировании еще проверяются.
- Напомним, вблизи со станцией метро "Минская" в Киеве нашли подозрительный чемодан, а потом там прогремел взрыв.
- 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
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