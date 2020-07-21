В Киеве родителям сообщил о заминировании ТРЦ и суда

Об этом "РБК-Украина" сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Об 11:32 служба 102 сообщила ГСЧС о заминировании Апелляционного суда Соломенского района. Там работают полицейские", - сообщили в ГСЧС.

Кроме того, поступил звонок о заминировании ТРЦ "Ocean Plaza".

"ГСЧС проводит эвакуацию, они ограждают лентами, не пропускают людей", - добавили в службе.

В службе сообщили, что сообщение о заминировании еще проверяются.

Напомним, вблизи со станцией метро "Минская" в Киеве нашли подозрительный чемодан, а потом там прогремел взрыв.

21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.

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