Зеленский представил нового главу НБУ Шевченко

20 июля, 2020, 16:21

Об этом сообщает ЕспресоTV .

"Сегодня я рад официально представить вам нового главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко", - сказал президент Украины Владимир Зеленский во время официального представления Шевченко персонала НБУ.

Во время произнесения речи Зеленский отметил, что поддерживает независимость НБУ.

"По моему убеждению, кроме независимости Национального банка Украины, в его главы должно быть еще как минимум три важных качества. Это - профессионализм, мужество и ответственность. Убежден, что господин Шевченко именно такой человек", - подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский назвал основные задачи, которые видит перед НБУ.

"Прежде всего - Нацбанк должен быть столбом макроэкономической стабильности, а его монетарная политика - поддерживать такую стабильность. Как независимый регулятор, Национальный банк Украины должен работать на долгосрочный экономический рост в условиях стабильной национальной валюты", - сказал Зеленский.

Также, по словам президента, перед главой НБУ стоят задачи по минимизации влияния коронакризиса на экономику и ускорения выхода с ней.

Кроме того, Зеленский подчеркнул важность сотрудничества с международными партнерами - Международным валютным фондом, Всемирным Банком и другими.

"Не менее важно вводить системные решения, которые, наконец, обеспечат две долгожданные вещи. Это - кредиты для украинского бизнеса и доступное ипотечное кредитование для всех наших граждан", - подчеркнул он.

В то же время Зеленский добавил, что для достижения этих целей необходима скоординированная работа НБУ, правительства и судебной системы Украины.

Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко главой НБУ.

Утром 16 июля Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины.

15 июля президент Украины Зеленский внес в Верховную Раду постановление о назначении председателя правления Укргазбанка Кирилла Шевченко главой Национального банка.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал главе МВФ Кристалине Георгиевой, что до конца недели определит кандидата на главу НБУ .

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