Зеленский внес в Раду постановление о назначении нового главы НБУ

15 июля, 2020, 21:57

Президент Украины Зеленский внес в Верховную Раду постановление о назначении председателя правления Укргазбанка Кирилла Шевченко главой Национального банка

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Проект представлен Зеленским.

По словам заместителя председателя профильного комитета Ярослава Железняка, они соберутся в 9 утра 16 июля.

"Завтра на 9:00 заседание комитета. Вопрос главы НБУ. Как и говорил - К. Шевченко", - говорится в сообщении.

Карьера банкира Кирилла Шевченко началась в 1994 году в харьковском филиале Украинского кредитного банка.

В 1995 году Шевченко перешел в харьковский филиал Райффайзен Банка Аваль. После чего его пригласили в банк Финансы и кредит, где он проработал 11 лет, дослужившись до должности первого заместителя председателя правления. Затем в 2004 году банкир возглавил Государственное ипотечное учреждение. Также в 2009 году он был советником на тот момент премьер-министра Юлии Тимошенко. В 2010 году он стал соучредителем Терра Банка, который затем был продан. К осени 2014 Шевченко был советником председателя правления Ощадбанка. В то же время, с 2009-го по 2010 год Шевченко был членом наблюдательного совета Укргазбанка, где в 2014 году занял должность первого заместителя председателя правления. И в 2015 году после конкурса стал председателем правления Укргазбанка.

Главным акционером Укргазбанка является государство (94,94% акций принадлежат Министерству финансов Украины).