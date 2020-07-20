10 фактов о новом главе Нацбанка Кирилле Шевченко

20 июля, 2020, 14:10

Экс-глава государственного "Укргазбанка" Кирилл Шевченко стал главой Национального банка Украины. Он имеет 26 лет опыта работы в банковском секторе - и именно от него сейчас зависит, будет ли нацрегулятор управляемым Офисом президента

Что известно о Кирилле Шевченко?

1. Начал работать в 15-летнем возрасте

Кирилл Шевченко родился 25 октября 1972 в России, в городе Тула, в семье шахтера и журналистки. Детство Кирилла прошло в городе Стаханове Луганской области. Там он окончил среднюю школу и впервые пошел на работу - с 15 до 17 лет работал ремонтником на шахте.

2. Получил высшее образование в Харьковском государственном экономическом университете

В 1989 году Кирилл Шевченко поступил в Харьковский инженерно-экономического института. Учился по специальности "Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности".

3. 11 лет работал в банке "Финансы и Кредит"

Получив высшее образование, в 1994 году Кирилл Шевченко пошел работать экномистом в харьковский филиал "Украинского кредитного банка". Специализировался на операциях с вкладами, затем работал экономистом кредитного отдела.

Через год перешел в харьковский филиал банка "Аваль". Впоследствии стал там исполняющим обязанности руководителя кредитного сектора, а позже получил должность главного экономиста.

Того же 1995-го года перешел в банк "Финансы и Кредит". Там Кирилл Шевченко со временем занял должность заместителя главы правления. Экономист оставался на работе в этом банке в течение 11 лет, вплоть до 2006-го.

4. Возглавлял Государственное ипотечное учреждение

С декабря 2006 по май 2009 года возглавлял Государственное ипотечное учреждение. Оно было создано, чтобы компенсировать оформленные в банках ставки по кредитам.

По инициативе Шевченко учреждение выпустило гарантированные государством облигации. К концу 2007 года номинальная стоимость выпущенных облигаций достигла миллиарда гривен. Впоследствии Государственное ипотечное учреждение выпускало не гарантированные государством облигации.

5. Шевченко был советником Юлии Тимошенко во времена ее премьерства

С мая по сентябрь 2009 года Кирилл Шевченко был штатным советником премьер-министра Украины - тогда этот пост занимала Юлия Тимошенко, ныне народный депутат, глава партии "Батькивщина".

6. Был избран главой правления "Укргазбанк" на первом в Украине открытом конкурсе

С 2014 года Кирилл Шевченко работает в АБ "Укргазбанк", с мая 2015 года его избрали главой правления АБ "Укргазбанк" на первом в Украине открытом конкурсе.

В марте текущего года в "Укргазбанке" сообщили, что учреждение с 2015 года работает прибыльно и развивает новые направления бизнеса, в частности, малый и средний.

Также подчеркнули, что "Укргазбанк" два года подряд входит в перечень номинантов международной премии издания по торговому финансированию Global Trade Review в номинации "Лучший банк в Восточной Европе".

7. Руководителем Нацбанка избран голосами "Слуг", ОПЗЖ и "Батькивщины"

Верховная Рада 16 июля назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины. За проект постановления № 3857 проголосовали 332 нардепа, в том числе представители провластной фракции "Слуга народа" и оппозиционеры "Батькивщина" и Оппозиционная платформа - За жизнь "(ОПЗЖ) депутатские группы и внефракционные нардепы.

"ЕС" и "Голос" преимущественно воздержались .

Интересно, что красную кнопку нажал нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским.

8. Вместе с женой владеет 300-метровой квартирой в Киеве

Кирилл Шевченко вместе с женой владеет квартирой в Киеве площадью 300 кв. м. и двумя паркоместами. Имеет автомобиль Peugeot Partner 2016 года, а вот на жену оформил Range Rover 2013 года. Также семья пользуется авто Mercedes-Benz G 500.

Шевченко также задекларировал телевизор LOEWE и возможность пользоваться катером Super Air Nautique G23.

Шевченко хранит деньги преимущественно в "Укргазбанке", в том числе наибольшую сумму - 165,7 тыс. - в евро. Об этом свидетельствует электронная декларация виокопосадовця.

9. Имеет дочь

Кирилл Шевченко женат с Юлией Шевченко около 20 лет. Имеет дочь.

10. Увлекается альпинизмом и кайтсерфингом

Хобби Шевченко - альпинизм и кайтсерфинг. В частности, поднимался на такие вершины, как Эльбрус, Казбек, Килиманджаро, Арарат.