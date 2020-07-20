10 фактов о новом главе Нацбанка Кирилле Шевченко
Что известно о Кирилле Шевченко?
1. Начал работать в 15-летнем возрасте
Кирилл Шевченко родился 25 октября 1972 в России, в городе Тула, в семье шахтера и журналистки. Детство Кирилла прошло в городе Стаханове Луганской области. Там он окончил среднюю школу и впервые пошел на работу - с 15 до 17 лет работал ремонтником на шахте.
2. Получил высшее образование в Харьковском государственном экономическом университете
В 1989 году Кирилл Шевченко поступил в Харьковский инженерно-экономического института. Учился по специальности "Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности".
3. 11 лет работал в банке "Финансы и Кредит"
Получив высшее образование, в 1994 году Кирилл Шевченко пошел работать экномистом в харьковский филиал "Украинского кредитного банка". Специализировался на операциях с вкладами, затем работал экономистом кредитного отдела.
Через год перешел в харьковский филиал банка "Аваль". Впоследствии стал там исполняющим обязанности руководителя кредитного сектора, а позже получил должность главного экономиста.
Того же 1995-го года перешел в банк "Финансы и Кредит". Там Кирилл Шевченко со временем занял должность заместителя главы правления. Экономист оставался на работе в этом банке в течение 11 лет, вплоть до 2006-го.
4. Возглавлял Государственное ипотечное учреждение
С декабря 2006 по май 2009 года возглавлял Государственное ипотечное учреждение. Оно было создано, чтобы компенсировать оформленные в банках ставки по кредитам.
По инициативе Шевченко учреждение выпустило гарантированные государством облигации. К концу 2007 года номинальная стоимость выпущенных облигаций достигла миллиарда гривен. Впоследствии Государственное ипотечное учреждение выпускало не гарантированные государством облигации.
5. Шевченко был советником Юлии Тимошенко во времена ее премьерства
С мая по сентябрь 2009 года Кирилл Шевченко был штатным советником премьер-министра Украины - тогда этот пост занимала Юлия Тимошенко, ныне народный депутат, глава партии "Батькивщина".
6. Был избран главой правления "Укргазбанк" на первом в Украине открытом конкурсе
С 2014 года Кирилл Шевченко работает в АБ "Укргазбанк", с мая 2015 года его избрали главой правления АБ "Укргазбанк" на первом в Украине открытом конкурсе.
В марте текущего года в "Укргазбанке" сообщили, что учреждение с 2015 года работает прибыльно и развивает новые направления бизнеса, в частности, малый и средний.
Также подчеркнули, что "Укргазбанк" два года подряд входит в перечень номинантов международной премии издания по торговому финансированию Global Trade Review в номинации "Лучший банк в Восточной Европе".
7. Руководителем Нацбанка избран голосами "Слуг", ОПЗЖ и "Батькивщины"
Верховная Рада 16 июля назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины. За проект постановления № 3857 проголосовали 332 нардепа, в том числе представители провластной фракции "Слуга народа" и оппозиционеры "Батькивщина" и Оппозиционная платформа - За жизнь "(ОПЗЖ) депутатские группы и внефракционные нардепы.
"ЕС" и "Голос" преимущественно воздержались .
Интересно, что красную кнопку нажал нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским.
8. Вместе с женой владеет 300-метровой квартирой в Киеве
Кирилл Шевченко вместе с женой владеет квартирой в Киеве площадью 300 кв. м. и двумя паркоместами. Имеет автомобиль Peugeot Partner 2016 года, а вот на жену оформил Range Rover 2013 года. Также семья пользуется авто Mercedes-Benz G 500.
Шевченко также задекларировал телевизор LOEWE и возможность пользоваться катером Super Air Nautique G23.
Шевченко хранит деньги преимущественно в "Укргазбанке", в том числе наибольшую сумму - 165,7 тыс. - в евро. Об этом свидетельствует электронная декларация виокопосадовця.
9. Имеет дочь
Кирилл Шевченко женат с Юлией Шевченко около 20 лет. Имеет дочь.
10. Увлекается альпинизмом и кайтсерфингом
Хобби Шевченко - альпинизм и кайтсерфинг. В частности, поднимался на такие вершины, как Эльбрус, Казбек, Килиманджаро, Арарат.
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