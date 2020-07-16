Комитет Рады рекомендовал Шевченко на должность главы НБУ, - Гетманцев

16 июля, 2020, 10:09

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины

Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сообщил в Telegram.

"Комитет рекомендовал на должность главы НБУ кандидатуру Шевченко К. Е.", - написал он.

Гетманцев отметил, что против проголосовал один член Комитета, воздержались - пятеро.

Карьера банкира Кирилла Шевченко почался в 1994 году в харьковский филиал Украинского кредитного банка.

В 1995 году Шевченко перешел в харьковский филиал Райффайзен Банка Аваль. После чего его пригласили в банк Финансы и кредит, где он проработал 11 лет, дослужившись до должности первого заместителя председателя правления. Затем в 2004 году банкир возглавил Государственное ипотечное учреждение. Также в 2009 году он был советником на тот момент премьер-министра Юлии Тимошенко. В 2010 году он стал соучредителем Терра Банка, который затем был продан. К осени 2014 Шевченко был советником председателя правления Ощадбанка. В то же время, с 2009-го до 2010 года Шевченко был членом наблюдательного совета Укргазбанка, где в 2014 году занял должность первого заместителя председателя правления. И в 2015 году после конкурса стал председателем правления Укргазбанка.

Главным акционером Укргазбанка является государство (94,94% акций принадлежат Министерству финансов Украины).

Напомним, 15 июля президент Украины Зеленский внес в Верховную Раду постановление о назначении председателя правления Укргазбанка Кирилла Шевченко главой Национального банка.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал главе МВФ Кристалине Георгиевой, что до конца недели определит кандидата на главу НБУ .

16 июля президент Владимир Зеленский представит кандидата на должность главы НБУ на заседании фракции "Слуга народа".

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