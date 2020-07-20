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Espreso.tvОбществоАлиби Дугарь: следствие опрашивало проводников всех поездов, следовавших в АТО. ДОКУМЕНТ

Алиби Дугарь: следствие опрашивало проводников всех поездов, следовавших в АТО. ДОКУМЕНТ

Как пояснил адвокат Яны Дугарь Виталий Коломиец, следователи опрашивали проводников всех поездов, которые курсировали между Киевом и городами прифронтовой зоны на момент убийства Павла Шеремета

Соответствующий документ обнародовало издание Цензор.НЕТ .

Отметим, Яну Дугарь сторона обвинения считает "разведчицей", которая накануне убийства следила за журналистом Павлом Шереметом, его местом жительства, перемещениями.

Сама Яна, ее адвокаты и многочисленные свидетели заявляют, что подозреваемая находилась на время убийства и его подготовки в военном госпитале города Покровска.

В материалах дела есть документы, в которых следствие устанавливает, существует ли вообще железнодорожное сообщение между Покровском (бывшей Красноармейском), другими городами Донецкой и Луганской области и Киевом. Далее следователи устанавливают, кто именно был проводником в каждом из вагонов каждого такого поезда. Проводников спрашивают, видели они Яну Дугарь.

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Отмечается, что большинство опрошенных проводников железной дороги не может вспомнить даже на каком маршруте они работали в это время, ведь допросы происходили через 4 года после происшествия.

"На каком маршруте я работала в июле 2016 года, я не помню, возможно Мариуполь-Киев. После предъявления фото девушек (?) - я их не знаю и чтобы они ехали в моем вагоне - я не помню. девушка с фамилией Дугарь мне не знакома. По этому поводу мне добавить нечего ", - говорится на фрагменте документа, обнародованном журналистами.

Материал следствия:

  • В Министерстве внутренних дел к четвертой годовщине убийства в Киеве журналиста Павла Шеремета выпустили заявление об отсутствии алиби у Яны Дугарь.
  • Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, врач и волонтер Юлия Кузьменко заявила, что хочет пройти полиграф , но не с теми экспертами, которые дают следственные органы.
  • Президента Украины Владимира Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова могут допросить в качестве свидетелей на суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
  • Заметим, на слушании по делу Шеремета свидетель рассказала , что заступала вместе с Яной Дугарь в наряд, на время, когда следствие инкриминировало той разведку.

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