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Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: адвокаты подозреваемых хотят допросить на суде Зеленского и Авакова

Убийство Шеремета: адвокаты подозреваемых хотят допросить на суде Зеленского и Авакова

Президента Украины Владимира Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова могут допросить в качестве свидетелей на суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета

Об этом говорится в материале " РБК-Украина ".

По словам адвоката Тараса Беспалого, так как дело Шеремета готовится для передачи в суд для рассмотрения по существу, защита уже вырабатывает стратегию.

"Как свидетелей мы будем вызывать для допроса в суде господина Зеленского, господина Авакова, бывших генпрокуроров Рябошапку и Луценко. Также обязательно вызовем на допрос в качестве свидетеля г-на (заместителя главы МВД, - ред.) Антона Геращенко", - отметил адвокат.

Он также пояснил, что ранее Зеленский и Аваков публично демонстрировали подробную информированность о нюансах дела Шеремета, хотя по законодательству не имеют доступа к материалам дела.

  • Напомним, что сестра Юлии Кузьменко указала на разницу в росте подозреваемых, что противоречит материалам дела.

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