Полиграф я пройду, но с другими экспертами, - Кузьменко

20 июля, 2020, 15:55

Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, врач и волонтер Юлия Кузьменко заявила, что хочет пройти полиграф, но не с теми экспертами, которые дают следственные органы

Об этом она сообщила в интервью "Украинской правде" .

"Полиграф я пройду обязательно. Я этого хочу. Просто не у той группы экспертов, которые дают следственные органы", - сказала Кузьменко.

Также она отметила, что со второй подозреваемой по этому делу, медсестрой одного из парашютно-десантных батальонов Яной Дугарь в 2016 году не была знакома, и они даже не знали о существовании друг друга.

Напомним, что сестра Юлии Кузьменко указала на разницу в росте подозреваемых, что противоречит материалам дела.

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