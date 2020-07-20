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Espreso.tvОбществоДело Шеремета: в МВД заявили об отсутствии алиби у Дугарь

Дело Шеремета: в МВД заявили об отсутствии алиби у Дугарь


фото: Яна Дугарь/ Facebook
В Министерстве внутренних дел к четвертой годовщине убийства в Киеве журналиста Павла Шеремета выпустили заявление об отсутствии алиби у Яны Дугарь

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В СМИ в последнее время активно распространяется информация о том, что у подозреваемой Яны Дугарь есть алиби, которое подтверждает невозможность ее соучастия в убийстве Павла Шеремета в качестве лица, проводившего разведку размещения видеокамер на пути лиц, которые в дальнейшем установили взрывное устройство под машину известного журналиста ", - говорится в сообщении.

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По словам пресс-службы министерства, доказательствами причастности Дугар являются записи камер видеонаблюдения с ул. Липинского, 15 и 18 июля 2016 г., на которых зафиксирована девушка, которая проводит разведку, фотографируя видеокамеры на мобильный телефон, и заключение эксперта от 21.11.2019 г., согласно которому имеющиеся в видеозаписях индивидуально-психологические признаки невербального поведения девушки-разведчицы принадлежат одному и тому же лицу.

  • Напомним, 13 июля Яне Дугарь сняли электронный браслет и позволили передвигаться Украине

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