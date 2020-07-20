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Espreso.tvОбществоДело Шеремета: адвокаты Дугарь заявили, что МВД искажает факты

Дело Шеремета: адвокаты Дугарь заявили, что МВД искажает факты

Адвокаты медсестры Яны Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, заявили об искажении Министерством внутренних дел информации о якобы отказе их подзащитной от следственных действий

Об этом они заявили на пресс-конференции 20 июля, передает Интерфакс-Украина .

"Это не является правдой, является несколько искаженным фактом, который высказывает МВД", - завил адвокат Денис Ломанов.

Он отметил, что судебно-психологическая экспертиза на полиграфе была проведена. Также, по словам защиты, когда Дугар вручали постановление о проведении этих экспертиз, то в ней не было мотивационной части, которая обосновывала бы необходимость проведения этих действий, и на запрос адвокатов объяснения предоставлены не были.

"МВД снова искажает здесь эти факты", - заверил Ломанов.

Ранее в МВД заявили, что, несмотря на категорическую позицию подозреваемых в непричастности к совершению преступления и желание в связи с этим всесторонне сотрудничать со следствием, Дугар отказалась от ряда следственных и процессуальных действий: предоставления образцов почерка для экспертизы, прохождения судебно-психологической экспертизы на полиграфе, прохождения судебно-психиатрической экспертизы, дачи показаний во время допроса в качестве подозреваемого, измерений роста.

  • В Министерстве внутренних дел к четвертой годовщине убийства в Киеве журналиста Павла Шеремета выпустили заявление об отсутствии алиби у Яны Дугарь.
  • Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, врач и волонтер Юлия Кузьменко заявила, что хочет пройти полиграф , но не с теми экспертами, которые дают следственные органы.
  • Президента Украины Владимира Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова могут допросить в качестве свидетелей на суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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