Марченко заявил, что не видит причин для снижения курса гривны
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова министра финансов Сергея Марченко.
"Нет никаких оснований так считать", - цитирует издание ответ Марченко на вопрос, может ли вырасти курс доллара в ближайшее время.
В издании отметили, что гривна колеблется в отметки 27 за $ 1. В то же время бюджет 2020 года был рассчитан с учетом среднегодового курса 29,5 за $ 1. Сопротивление требованиям политиков и правительства ослабить гривну, чтобы увеличить поступления в бюджет от внешней торговли, стал одной из причин отставки с поста главы Нацбанка Якова Смолия в начале июля.
"Мы исходим из ситуации, которая есть, несмотря на то, какой курс был заложен в бюджете. Мы исходим из фактического курса доллара. Тот курс, который есть, нормальный", - отметил Марченко.
- Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку , объяснив свое решение систематическим политическим давлением.
- 3 июля на внеочередном заседании Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы НБУ.
- Президент Украины Владимир Зеленский пообещал главе МВФ Кристалине Георгиевой, что до конца недели определит кандидата на главу НБУ .
- 15 июля президент Украины Зеленский внес в Верховную Раду постановление о назначении главы правления Укргазбанка Кирилла Шевченко главой Национального банка.
- 16 июля Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко главой НБУ.
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