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Espreso.tvЭкономикаМарченко заявил, что не видит причин для снижения курса гривны

Марченко заявил, что не видит причин для снижения курса гривны

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что не видит оснований для снижения курса гривны к доллару в ближайшее время, несмотря на предусмотренный в бюджете более низкий курс, чем фактический

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова министра финансов Сергея Марченко.

"Нет никаких оснований так считать", - цитирует издание ответ Марченко на вопрос, может ли вырасти курс доллара в ближайшее время.

В издании отметили, что гривна колеблется в отметки 27 за $ 1. В то же время бюджет 2020 года был рассчитан с учетом среднегодового курса 29,5 за $ 1. Сопротивление требованиям политиков и правительства ослабить гривну, чтобы увеличить поступления в бюджет от внешней торговли, стал одной из причин отставки с поста главы Нацбанка Якова Смолия в начале июля.

"Мы исходим из ситуации, которая есть, несмотря на то, какой курс был заложен в бюджете. Мы исходим из фактического курса доллара. Тот курс, который есть, нормальный", - отметил Марченко.

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