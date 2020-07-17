Марченко заявил, что не видит причин для снижения курса гривны

17 июля, 2020, 17:14

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что не видит оснований для снижения курса гривны к доллару в ближайшее время, несмотря на предусмотренный в бюджете более низкий курс, чем фактический

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова министра финансов Сергея Марченко.

"Нет никаких оснований так считать", - цитирует издание ответ Марченко на вопрос, может ли вырасти курс доллара в ближайшее время.

В издании отметили, что гривна колеблется в отметки 27 за $ 1. В то же время бюджет 2020 года был рассчитан с учетом среднегодового курса 29,5 за $ 1. Сопротивление требованиям политиков и правительства ослабить гривну, чтобы увеличить поступления в бюджет от внешней торговли, стал одной из причин отставки с поста главы Нацбанка Якова Смолия в начале июля.

"Мы исходим из ситуации, которая есть, несмотря на то, какой курс был заложен в бюджете. Мы исходим из фактического курса доллара. Тот курс, который есть, нормальный", - отметил Марченко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb