Данилишин: весь состав правления НБУ должен уйти в отставку

17 июля, 2020, 09:42

Данилишин считает, что весь состав бывшего правления НБУ должен уйти в отставку, но решение, с кем из заместителей работать, должен принимать новый глава регулятора

Об этом глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин написал на странице в Facebook.

"Считаю, что весь состав бывшего правления НБУ образца 2014-2020 годов - должен уйти в отставку. Но с кем из заместителей работать - это дело нового главы НБУ", - написал Данилишин.

Данилишин отметил, что изменение состава правлений НБУ создаст условия для проведения необходимых изменений монетарной политики для стимулирования экономического роста через развитие кредитования производства при условии обеспечения ценовой и финансовой стабильности.

По его словам, практическая реализации такой монетарной политики заключается в реализации трех этапов. Так, глава Совета НБУ отметил необходимость реформирования операционной системы монетарной политики НБУ для настройки ее к оптимальному управлению кредитными процессами, реализации антикризисных мер во время карантина и реализации стратегически важных мероприятий для запуска ускоренного экономического роста после возвращения карантина.