Данилишин: весь состав правления НБУ должен уйти в отставку
Об этом глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин написал на странице в Facebook.
"Считаю, что весь состав бывшего правления НБУ образца 2014-2020 годов - должен уйти в отставку. Но с кем из заместителей работать - это дело нового главы НБУ", - написал Данилишин.
Данилишин отметил, что изменение состава правлений НБУ создаст условия для проведения необходимых изменений монетарной политики для стимулирования экономического роста через развитие кредитования производства при условии обеспечения ценовой и финансовой стабильности.
По его словам, практическая реализации такой монетарной политики заключается в реализации трех этапов. Так, глава Совета НБУ отметил необходимость реформирования операционной системы монетарной политики НБУ для настройки ее к оптимальному управлению кредитными процессами, реализации антикризисных мер во время карантина и реализации стратегически важных мероприятий для запуска ускоренного экономического роста после возвращения карантина.
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