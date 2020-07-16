УПЛ: как выглядит турнирная таблица перед последним туром чемпионата
16 июля, 2020, 21:14
После 31-го тура чемпионата Украины по футболу черниговская "Десна" потеряла шансы на путевку в Лигу чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После 31-го тура в турнирной таблице УПЛ "Динамо" после матча с "Зарей" (3: 1) занимает второе место и имеет в активе 59 очков, луганчане отстают от киевлян на 2 балла и идут третьими. Черниговская "Десна" четвертая с 55 пунктами и после поражения "Александрии" (1: 3) потеряла шансы на Лигу чемпионов.
"Шахтер", который досрочно гарантировал себе чемпионство, имеет 81 очко.
- 15 июля в 31-м туре чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" победил Ковалевский "Колос" со счетом 2: 0 .
- 16 июля "Мариуполь" вдесятером победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2: 1.
- Между тем донецкий "Олимпик" победил "Львов" со счетом 5: 1.
- В центральном матче 31-го тура УПЛ киевское "Динамо" победило луганскую "Зарю" со счетом 3: 1 .
- Между тем черниговская "Десна" проиграла "Александрии" со счетом 1: 3 .
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