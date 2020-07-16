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Espreso.tvСпортУПЛ: как выглядит турнирная таблица перед последним туром чемпионата

УПЛ: как выглядит турнирная таблица перед последним туром чемпионата


фото: shakhtar.com
После 31-го тура чемпионата Украины по футболу черниговская "Десна" потеряла шансы на путевку в Лигу чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После 31-го тура в турнирной таблице УПЛ "Динамо" после матча с "Зарей" (3: 1) занимает второе место и имеет в активе 59 очков, луганчане отстают от киевлян на 2 балла и идут третьими. Черниговская "Десна" четвертая с 55 пунктами и после поражения "Александрии" (1: 3) потеряла шансы на Лигу чемпионов.

"Шахтер", который досрочно гарантировал себе чемпионство, имеет 81 очко.

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