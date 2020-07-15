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Espreso.tvСпорт"Шахтер" победил "Колос" в первом матче 31-го тура УПЛ

"Шахтер" победил "Колос" в первом матче 31-го тура УПЛ


фото: shakhtar.com
В 31-м туре чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" победил коваливский "Колос" со счетом 2: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Первый гол во встрече забил игрок "Шахтера" Маркос Сиприано. Бразилец отличился на 49-й минуте. В конце матча забитый мяч на свой счет записал Жуниор Мораес.

В турнирной таблице УПЛ "Шахтер" уже является недостижимым для "Динамо", в 27-м туре "горняки" досрочно оформили чемпионство. Киевляне идут третьими, на второй строчке луганская "Заря". На шестой позиции разместился коваливский "Колос".

 

Чемпионат Украины по футболу

31-й тур

15 июля

"Шахтер" - "Колос" 2: 0

Гол: Сиприано, 49, Мораес, 90 + 4

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