"Шахтер" победил "Колос" в первом матче 31-го тура УПЛ
15 июля, 2020, 20:53
В 31-м туре чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" победил коваливский "Колос" со счетом 2: 0
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Первый гол во встрече забил игрок "Шахтера" Маркос Сиприано. Бразилец отличился на 49-й минуте. В конце матча забитый мяч на свой счет записал Жуниор Мораес.
В турнирной таблице УПЛ "Шахтер" уже является недостижимым для "Динамо", в 27-м туре "горняки" досрочно оформили чемпионство. Киевляне идут третьими, на второй строчке луганская "Заря". На шестой позиции разместился коваливский "Колос".
Чемпионат Украины по футболу
31-й тур
15 июля
"Шахтер" - "Колос" 2: 0
Гол: Сиприано, 49, Мораес, 90 + 4
- Напомним, 11 июля в 30-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" победила "Колос" и вышла на второе место в турнирной таблице.
- Кроме этого, "Шахтер" победил "Десну" и не пустил черниговцев на второе место в турнирной таблице.
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