"Десна" проиграла "Александрии" и потеряла шансы на ЛЧ

16 июля, 2020, 21:05

В 31-м туре чемпионата Украины по футболу черниговская "Десна" проиграла "Александрии" со счетом 1: 3

Об этом сообщает Еспресо.TV .

После 31-го тура в турнирной таблице УПЛ "Динамо" занимает второе место и имеет в активе 59 очков, "Заря" отстает от киевлян на 2 балла и идет третьей. Черниговская "Десна" четвертая с 55 пунктами и после поражения потеряла шансы на Лигу чемпионов.

Чемпионат Украины по футболу

31-й тур

16 июля

"Десна" - "Александрия" 3: 1

Голы: Тамм, 8 - Шастал, 32, Мишенко, 58, Задерака, 62