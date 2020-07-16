"Десна" проиграла "Александрии" и потеряла шансы на ЛЧ
16 июля, 2020, 21:05
В 31-м туре чемпионата Украины по футболу черниговская "Десна" проиграла "Александрии" со счетом 1: 3
Об этом сообщает Еспресо.TV .
После 31-го тура в турнирной таблице УПЛ "Динамо" занимает второе место и имеет в активе 59 очков, "Заря" отстает от киевлян на 2 балла и идет третьей. Черниговская "Десна" четвертая с 55 пунктами и после поражения потеряла шансы на Лигу чемпионов.
Чемпионат Украины по футболу
31-й тур
16 июля
"Десна" - "Александрия" 3: 1
Голы: Тамм, 8 - Шастал, 32, Мишенко, 58, Задерака, 62
- 15 июля в 31-м туре чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" победил Ковалевский "Колос" со счетом 2: 0 .
- 16 июля "Мариуполь" вдесятером победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2: 1.
- Между тем донецкий "Олимпик" победил "Львов" со счетом 5: 1.
- В центральном матче 31-го тура УПЛ киевское "Динамо" победило луганскую "Зарю" со счетом 3: 1 .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-