"Мариуполь" вдесятером вырвал победу у "Ворсклы" в матче УПЛ
16 июля, 2020, 18:50
В 31-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" вдесятером победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2: 1
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Открыл счет в матче Евгений Павлюк, который забил на 46-й минуте. Внутри второго тайма полузащитник "Мариуполя" Даниил Игнатенко получил красную карточку и покинул футбольное поле. Однако после этого игрокам азовского клуба удалось забить дважды.
В турнирной таблице УПЛ "Мариуполь" перед последним туром занимает восьмую строчку, "Ворскла" идет десятой.
Чемпионат Украины по футболу
31-й тур
16 июля
"Ворскла" - "Мариуполь" 1: 2
Голы: Павлюк 46 - Чурко, 56 (пен.), Кирюханцев, 86
- 15 июля в 31-м туре чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" победил Ковалевский "Колос" со счетом 2: 0 .
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