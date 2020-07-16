"Мариуполь" вдесятером вырвал победу у "Ворсклы" в матче УПЛ

16 июля, 2020, 18:50

В 31-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" вдесятером победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Открыл счет в матче Евгений Павлюк, который забил на 46-й минуте. Внутри второго тайма полузащитник "Мариуполя" Даниил Игнатенко получил красную карточку и покинул футбольное поле. Однако после этого игрокам азовского клуба удалось забить дважды.

В турнирной таблице УПЛ "Мариуполь" перед последним туром занимает восьмую строчку, "Ворскла" идет десятой.

Чемпионат Украины по футболу

31-й тур

16 июля

"Ворскла" - "Мариуполь" 1: 2

Голы: Павлюк 46 - Чурко, 56 (пен.), Кирюханцев, 86

15 июля в 31-м туре чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" победил Ковалевский "Колос" со счетом 2: 0 .