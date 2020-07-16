"Динамо" уверенно победило "Зарю" в решающем матче в борьбе за Лигу чемпионов

16 июля, 2020, 20:51

В центральном матче 31-го тура УПЛ киевское "Динамо" победило луганскую "Зарю" со счетом 3: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Заря" открыла счет в матче уже на 2-й минуте, отличился бывший игрок "Динамо" Артем Громов. Однако ответ киевлян не заставил себя долго ждать - Виктор Цыганков и Сергей Сидорчук забили свои мячи на 14-й и 15-й минутах.

Точку в голах поставил Цыганков, который вновь отличился на 34-й минуте.

После 31-го тура в турнирной таблице УПЛ "Динамо" занимает второе место и имеет в активе 59 очков, "Заря" отстает от киевлян на 2 балла и идет третьей. Черниговская "Десна" четвертая с 55 пунктами.

Чемпионат Украины по футболу

31-й тур

16 июля

"Динамо" - "Заря" 3: 1

Голы: Цыганков, 14, 34, Сидорчук, 15 - Громов, 2