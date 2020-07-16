"Динамо" уверенно победило "Зарю" в решающем матче в борьбе за Лигу чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Заря" открыла счет в матче уже на 2-й минуте, отличился бывший игрок "Динамо" Артем Громов. Однако ответ киевлян не заставил себя долго ждать - Виктор Цыганков и Сергей Сидорчук забили свои мячи на 14-й и 15-й минутах.
Точку в голах поставил Цыганков, который вновь отличился на 34-й минуте.
После 31-го тура в турнирной таблице УПЛ "Динамо" занимает второе место и имеет в активе 59 очков, "Заря" отстает от киевлян на 2 балла и идет третьей. Черниговская "Десна" четвертая с 55 пунктами.
Чемпионат Украины по футболу
31-й тур
16 июля
"Динамо" - "Заря" 3: 1
Голы: Цыганков, 14, 34, Сидорчук, 15 - Громов, 2
- 15 июля в 31-м туре чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" победил Ковалевский "Колос" со счетом 2: 0 .
- 16 июля "Мариуполь" вдесятером победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2: 1.
- Между тем донецкий "Олимпик" победил "Львов" со счетом 5: 1.
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