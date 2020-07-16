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Espreso.tvСпорт"Олимпик" разгромил "Львов" в гостевом матче УПЛ

"Олимпик" разгромил "Львов" в гостевом матче УПЛ


фото: olimpik.com.ua
В 31-м туре чемпионата Украины по футболу донецкий "Олимпик" победил "Львов" со счетом 5: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Олимпик" пропустил первым. На 5-й минуте за хозяев отличился Ренанн. После чего донецкому клубу удалось забить 5 голов. 2 мяча на счету Максима Дегтярова и 3 раза забил Шахаб Захеди.

В турнирной таблице УПЛ "Олимпик" занимает девятое место. "Львов" идет одиннадцатым.

Чемпионат Украины по футболу

31-й тур

16 июля

"Львов" - "Олимпик" 1: 5

Голы: Ренанн, 5 - Дегтярова, 16, 42, Захеди, 26, 80, 90 + 1

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