"Олимпик" разгромил "Львов" в гостевом матче УПЛ
16 июля, 2020, 19:00
В 31-м туре чемпионата Украины по футболу донецкий "Олимпик" победил "Львов" со счетом 5: 1
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Олимпик" пропустил первым. На 5-й минуте за хозяев отличился Ренанн. После чего донецкому клубу удалось забить 5 голов. 2 мяча на счету Максима Дегтярова и 3 раза забил Шахаб Захеди.
В турнирной таблице УПЛ "Олимпик" занимает девятое место. "Львов" идет одиннадцатым.
Чемпионат Украины по футболу
31-й тур
16 июля
"Львов" - "Олимпик" 1: 5
Голы: Ренанн, 5 - Дегтярова, 16, 42, Захеди, 26, 80, 90 + 1
- 15 июля в 31-м туре чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" победил Ковалевский "Колос" со счетом 2: 0 .
- 16 июля "Мариуполь" вдесятером победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2: 1.
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