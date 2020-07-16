США, Великобритания и Канада обвинили Россию в кибератаках против разработчиков вакцины от коронавируса
Об этом сообщает AP .
Три страны утверждают, что хакерская группа APT29, также известная как Cozy Bear и считается частью российской разведывательной службы, атакует академические и фармацевтические исследовательские институты, занимающиеся разработкой коронавирусной вакцины.
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Британский Национальный центр кибербезопасности сделал заявление, которое было согласовано с властями США и Канады.
"Абсолютно неприемлемо, что российские спецслужбы нацелены на тех, кто борется с пандемией коронавируса", - заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
"В то время как другие преследуют свои эгоистические интересы, Великобритания и ее союзники продолжают тяжелую работу по поиску вакцины и защиты глобального здравоохранения", - добавил он.
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Постоянные и непрерывные атаки рассматриваются сотрудниками разведки как попытка украсть интеллектуальную собственность, а не сорвать исследования. Кампания "вредной деятельности" продолжается и включает в себя атаки "преимущественно против правительственных, дипломатических, аналитических центров, медицинских и энергетических объектов", говорится в заявлении Национального центра кибербезопасности.
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Власти США уже месяц выдвигают аналогичные обвинения в адрес Китая . Директор ФБР Крис Рэй заявил на прошлой неделе: "На данный момент Китай работает над тем, чтобы скомпрометировать американские организации здравоохранения, фармацевтические компании и академические институты, которые проводят важные исследования COVID-19".
Cozy Bear был идентифицирован Вашингтоном как одна из двух связанных с российским правительством хакерских групп, которые взломали компьютерную сеть Национального комитета Демократической партии и украли электронную переписку перед президентскими выборами 2016 года. Другая группа обычно называется Fancy Bear.
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