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Espreso.tvОбществоСША, Великобритания и Канада обвинили Россию в кибератаках против разработчиков вакцины от коронавируса

США, Великобритания и Канада обвинили Россию в кибератаках против разработчиков вакцины от коронавируса

Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Канада обвинили РФ в четверг в попытке украсть информацию от исследователей, которые ищут вакцину от болезни COVID-19

Об этом сообщает AP .

Три страны утверждают, что хакерская группа APT29, также известная как Cozy Bear и считается частью российской разведывательной службы, атакует академические и фармацевтические исследовательские институты, занимающиеся разработкой коронавирусной вакцины.

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Британский Национальный центр кибербезопасности сделал заявление, которое было согласовано с властями США и Канады.

"Абсолютно неприемлемо, что российские спецслужбы нацелены на тех, кто борется с пандемией коронавируса", - заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

"В то время как другие преследуют свои эгоистические интересы, Великобритания и ее союзники продолжают тяжелую работу по поиску вакцины и защиты глобального здравоохранения", - добавил он.

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Постоянные и непрерывные атаки рассматриваются сотрудниками разведки как попытка украсть интеллектуальную собственность, а не сорвать исследования. Кампания "вредной деятельности" продолжается и включает в себя атаки "преимущественно против правительственных, дипломатических, аналитических центров, медицинских и энергетических объектов", говорится в заявлении Национального центра кибербезопасности.

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Власти США уже месяц выдвигают аналогичные обвинения в адрес Китая . Директор ФБР Крис Рэй заявил на прошлой неделе: "На данный момент Китай работает над тем, чтобы скомпрометировать американские организации здравоохранения, фармацевтические компании и академические институты, которые проводят важные исследования COVID-19".

Cozy Bear был идентифицирован Вашингтоном как одна из двух связанных с российским правительством хакерских групп, которые взломали компьютерную сеть Национального комитета Демократической партии и украли электронную переписку перед президентскими выборами 2016 года. Другая группа обычно называется Fancy Bear.

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