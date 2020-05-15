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Espreso.tvОбществоПомпео отреагировал на попытки китайских хакеров похитить данные исследований США о коронавирусе

Помпео отреагировал на попытки китайских хакеров похитить данные исследований США о коронавирусе


фото: reuters
Госсекретарь США Майк Помпео осудил попытки связанных с Китаем хакеров похитить американскую интеллектуальную собственность и данные, связанные с исследованиями коронавируса

Об этом сообщает Голос Америки.

"Соединенные Штаты призывают КНР прекратить эту злонамеренную деятельность", - заявил госсекретарь.

По словам Помпео, поведение Китая в киберпространстве является продолжением контрпродуктивных действий страны во время пандемии COVID-19.

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"В то время, как Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры сотрудничают, обеспечивая коллективные и прозрачные усилия во имя спасения человеческих жизней, КНР продолжает подавлять голоса ученых, журналистов и (других) людей и распространять дезинформацию, усугубляющую этот кризис в сфере здравоохранения ", - отметил он.

Напомним, 13 мая Министерство внутренней безопасности США и ФБР заявили , что Китай, вероятно, запускает кибератаки с целью кражи данных о коронавирусе из исследовательских институтов США и фармкомпаний.

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