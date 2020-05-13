ФБР обвинило Китай в попытке кражи результатов исследований коронавируса

13 мая, 2020, 18:01

Федеральное бюро расследований США заявило о попытках Китая незаконно получить информацию об исследованиях коронавируса, которые проводят американские организации

Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ФБР .

В ФБР заявили, что секторы здравоохранения, фармацевтики и компании, производящие исследования коронавируса, являются наиболее вероятными целями для атак.

"ФБР расследует взлом американских организаций, которые проводят исследования в области COVID-19, совершенные связанными с КНР кибер-субъектами и охотниками за данными. Эти лица были замечены в попытках выявить и незаконно получить ценные данные о интеллектуальной собственности (ИС) и общественном здравоохранении, связанным с разработкой вакцины, лечением и тестированием ", - говорится в заявлении.

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Дополнительные технические детали, касающиеся угрозы со стороны Китая, ФБР пообещала опубликовать в ближайшие дни.