Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы 2019 года
Об этом сообщает The Guardian.
По его словам, Россия незаконно получила конфиденциальные документы о планируемом соглашение о свободной торговле со США и распространяла их в сети через платформу Reddit.
"Почти наверняка российские структуры пытались вмешаться в всеобщие выборы 2019 из-за распространения в сети незаконно приобретенных правительственных документов", - сказал министр иностранных дел.
Доминик Рааб подчеркнул, что правительство Великобритании оставляет за собой право на ответ в будущем.
Напомним, что 12 декабря 2019 года в Великобритании состоялись досрочные выборы в парламент.
По итогам голосования Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном получила большинство в британском парламенте.
Премьер-министр Борис Джонсон призвал к досрочным выборам, когда стало ясно, что он не сможет выполнить свое обещание вывести Великобританию из ЕС 31 октября.
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