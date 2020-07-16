Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы 2019 года

16 июля, 2020, 16:18

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Россия пыталась вмешаться во всеобщие выборы 2019 года

Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, Россия незаконно получила конфиденциальные документы о планируемом соглашение о свободной торговле со США и распространяла их в сети через платформу Reddit.

"Почти наверняка российские структуры пытались вмешаться в всеобщие выборы 2019 из-за распространения в сети незаконно приобретенных правительственных документов", - сказал министр иностранных дел.

Доминик Рааб подчеркнул, что правительство Великобритании оставляет за собой право на ответ в будущем.

Напомним, что 12 декабря 2019 года в Великобритании состоялись досрочные выборы в парламент.

По итогам голосования Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном получила большинство в британском парламенте.

Премьер-министр Борис Джонсон призвал к досрочным выборам, когда стало ясно, что он не сможет выполнить свое обещание вывести Великобританию из ЕС 31 октября.