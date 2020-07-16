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Espreso.tvОбществоВеликобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы 2019 года

Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы 2019 года

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Россия пыталась вмешаться во всеобщие выборы 2019 года

Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, Россия незаконно получила конфиденциальные документы о планируемом соглашение о свободной торговле со США и распространяла их в сети через платформу Reddit.

"Почти наверняка российские структуры пытались вмешаться в всеобщие выборы 2019 из-за распространения в сети незаконно приобретенных правительственных документов", - сказал министр иностранных дел.

Доминик Рааб подчеркнул, что правительство Великобритании оставляет за собой право на ответ в будущем.

Напомним, что 12 декабря 2019 года в Великобритании состоялись досрочные выборы в парламент.

По итогам голосования Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном получила большинство в британском парламенте.

Премьер-министр Борис Джонсон призвал к досрочным выборам, когда стало ясно, что он не сможет выполнить свое обещание вывести Великобританию из ЕС 31 октября.

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