Российские хакеры взломали электронную почту Меркель, - Spiegel

8 мая, 2020, 16:01

Российские хакеры в 2015 году похитили переписку канцлера Германии Ангелы Меркель, получив доступ к компьютерам в ее офисе в Бундестаге

Об этом говорится в публикации немецкого издания Der Spiegel .

По информации издания, хакер под псевдонимом Scaramouche проник на компьютер Меркель пять лет назад - 8 мая 2015 года.

Пока неизвестно, какие именно сведения ему и его приспешникам удалось похитить во время кибератаки. Общий объем данных, к которым получил доступ злоумышленник, составляет не менее 16 гигабайт.

По данным следствия, за кибератакой стоит российская военная разведка.

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В января 2019 года сообщалось, что Меркель и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер стали жертвами масштабной хакерской атаки, в результате которой в сеть попали данные немецких политиков и журналистов.