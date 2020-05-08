Российские хакеры взломали электронную почту Меркель, - Spiegel
Об этом говорится в публикации немецкого издания Der Spiegel .
По информации издания, хакер под псевдонимом Scaramouche проник на компьютер Меркель пять лет назад - 8 мая 2015 года.
Пока неизвестно, какие именно сведения ему и его приспешникам удалось похитить во время кибератаки. Общий объем данных, к которым получил доступ злоумышленник, составляет не менее 16 гигабайт.
По данным следствия, за кибератакой стоит российская военная разведка.
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В января 2019 года сообщалось, что Меркель и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер стали жертвами масштабной хакерской атаки, в результате которой в сеть попали данные немецких политиков и журналистов.
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