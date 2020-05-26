Хакеры атаковали израильские лаборатории, разрабатывающие вакцины против коронавируса
Об этом сообщает The Jerusalem Post .
"Из-за кибератаки на прошлой неделе были заблокированы сотни израильских веб-сайтов, а исследовательские центры, работающие над созданием вакцины от нового коронавируса, также стали жертвами кибератаки", - говорится в сообщении.
В четверг утром на этих сайтах были размещены антиизраильские видео и сообщения на иврите и на ломаном английском: "Обратный отсчет уничтожения Израиля начался с давних времен".
Внизу страницы указывалась название кибергрупы "Hackers_Of_Savior".
Как отмечается, злоумышленники не пытались получить доступ к информации об исследовании или вакцину. Они просто пытались помешать работе ученых.
Кибератака не повлиял на работу исследовательских центров, они продолжают работать в обычном режиме.
О кибератаки сообщали и другие исследовательские центры по разработке вакцины по всему миру, включая и США и Великобританию . В некоторых приступах ФБР обвинило Россию и Китай.
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