Хакеры атаковали израильские лаборатории, разрабатывающие вакцины против коронавируса

26 мая, 2020, 11:32

В Израиле хакеры атаковали исследовательские центры, которые работают над вакциной против коронавируса

Об этом сообщает The Jerusalem Post .

"Из-за кибератаки на прошлой неделе были заблокированы сотни израильских веб-сайтов, а исследовательские центры, работающие над созданием вакцины от нового коронавируса, также стали жертвами кибератаки", - говорится в сообщении.

В четверг утром на этих сайтах были размещены антиизраильские видео и сообщения на иврите и на ломаном английском: "Обратный отсчет уничтожения Израиля начался с давних времен".

Внизу страницы указывалась название кибергрупы "Hackers_Of_Savior".

Как отмечается, злоумышленники не пытались получить доступ к информации об исследовании или вакцину. Они просто пытались помешать работе ученых.

Кибератака не повлиял на работу исследовательских центров, они продолжают работать в обычном режиме.

О кибератаки сообщали и другие исследовательские центры по разработке вакцины по всему миру, включая и США и Великобританию . В некоторых приступах ФБР обвинило Россию и Китай.