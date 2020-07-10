Разведданные о сговоре между Россией и талибами не получили подтверждения, - Пентагон

10 июля, 2020, 10:42

Разведданные о вероятном сговоре России с талибами в отношении американских военных в Афганистане не подтверждены независимыми друг от друга источниками

Об этом на слушаниях в Конгрессе заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, передает Reuters .

По его словам, нет никаких доказательств того, что по факту гибели военнослужащих были осуществлены определенные выплаты.

"Это беспрецедентное, эпизодическое сообщение, которое не подтверждено", - заявил генерал Марк Милли.

Ранее The New York Times сообщила, что российская разведка тайно предлагала боевикам Талибана деньги за убийство американских военных в Афганистане.

По данным журналистов, данные были получены в ходе допросов захваченных боевиков в Афганистане и переданы президенту США.

В свою очередь в Белом доме, и сам Трамп опровергли эту информацию.

Кроме того, Трамп назвал статью New York Times "заказной" и рассказал, что американская разведка не докладывала ему о причастности России к организации нападений на военных США в Афганистане, поскольку многие разведчиков сомневались в достоверности этой информации.

По словам главы Пентагона Марка Эспера, в оборонного ведомства пока нет данных , подтверждающих информацию о заговоре России с талибами для убийства американских военных.

С пикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и сенатор-демократ Роберт Менендес высказались за необходимость введения дополнительных санкций против России.