Спикер палаты представителей США призвала ввести санкции против России за сговор с талибами

2 июля, 2020, 10:49

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции против России из-за информации о вероятной причастности Москвы к нападениям на американских военных в Афганистане

"Мы должны ввести санкции против России и сделать это немедленно", - заявила Пелоси в интервью телеканалу MSNBC .

Она напомнила, что президент США как верховный главнокомандующий должен защищать военнослужащих страны. При этом Пелоси обвинила Дональда Трампа в пренебрежении своими обязанностями как главы государства.

По ее словам, для него "игнорирование фактов", которые предоставляются во время ежедневных президентских брифингов, - "дело привычки".

Ранее The New York Times сообщила, что российская разведка тайно предлагала боевикам Талибана деньги за убийство американских военных в Афганистане.

По данным журналистов, данные были получены в ходе допросов захваченных боевиков в Афганистане и переданы президенту США.

В свою очередь в Белом доме, и сам Трамп опровергли эту информацию.

Кроме того, Трамп назвал статью New York Times "заказной" и рассказал, что американская разведка не докладывала ему о причастности России к организации нападений на военных США в Афганистане, поскольку многие разведчики сомневались в достоверности этой информации.

По словам главы Пентагона Марка Эспера, в оборонного ведомства пока нет данных , подтверждающих информацию о заговоре России с талибами для убийства американских военных.