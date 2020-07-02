Спикер палаты представителей США призвала ввести санкции против России за сговор с талибами
"Мы должны ввести санкции против России и сделать это немедленно", - заявила Пелоси в интервью телеканалу MSNBC .
Она напомнила, что президент США как верховный главнокомандующий должен защищать военнослужащих страны. При этом Пелоси обвинила Дональда Трампа в пренебрежении своими обязанностями как главы государства.
По ее словам, для него "игнорирование фактов", которые предоставляются во время ежедневных президентских брифингов, - "дело привычки".
Ранее The New York Times сообщила, что российская разведка тайно предлагала боевикам Талибана деньги за убийство американских военных в Афганистане.
По данным журналистов, данные были получены в ходе допросов захваченных боевиков в Афганистане и переданы президенту США.
В свою очередь в Белом доме, и сам Трамп опровергли эту информацию.
Кроме того, Трамп назвал статью New York Times "заказной" и рассказал, что американская разведка не докладывала ему о причастности России к организации нападений на военных США в Афганистане, поскольку многие разведчики сомневались в достоверности этой информации.
По словам главы Пентагона Марка Эспера, в оборонного ведомства пока нет данных , подтверждающих информацию о заговоре России с талибами для убийства американских военных.
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