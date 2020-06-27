РФ предлагала "талибам" деньги за убийства солдат из США, - New York Times

27 июня, 2020, 08:52

В прошлом году российская военная разведка тайно предлагала боевикам "Талибана" вознаграждение за физическое устранение военных международной коалиции в Афганистане, включая США

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет The New York Times , передает Еспресо.TV .

К выводу о том, что Россия предлагает награду за убийство военных, в Вашингтоне пришли еще несколько месяцев назад, отмечает издание.

2019 году в Афганистане были убиты 20 американцев.

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Сведения о готовности РФ выплачивать вознаграждение за ликвидированных американских солдат были получены в ходе допросов взятых в плен афганских боевиков.

По данным NYT, об этом доложили президенту США Дональду Трампу, после чего в Вашингтоне стали обсуждать, каким образом ответить на подобные шаги со стороны России. Такое обсуждение продолжается уже несколько месяцев. Рассматриваются различные варианты - от дипломатических нот к внедрению новых санкций. Окончательного решения еще не принято.

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В Кремле авторам статьи заявили, что не знают об этих обвинениях.

В Национальном совете безопасности США, Пентагоне, Государственном департаменте и ЦРУ также не стали ничего комментировать.

"Талибан" не ответил за запрос издания.

Напомним, в феврале 2020 США и талибы заключили мирное соглашение , по которому американские войска покинут Афганистан.

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