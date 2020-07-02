Трамп: разведка США сомневалась в причастности России к нападениям на американцев в Афганистане
Об этом сообщает Reuters.
По сообщению четырех высокопоставленных источников, последние несколько недель США получали сообщение о том, что Россия склоняла боевиков, связанных с талибами, убивать американских солдат.
Ранее The New York Times сообщила, что российская разведка тайно предлагала боевикам Талибана деньги за убийство американских военных в Афганистане.
По данным журналистов, данные были получены в ходе допросов захваченных боевиков в Афганистане и переданы президенту США.
В свою очередь в Белом доме, и сам Трамп опровергли эту информацию.
Кроме того, Трамп назвал статью New York Times "заказной".
По словам главы Пентагона Марка Эспера, у оборонного ведомства пока нет данных, подтверждающих информацию о заговоре России с талибами для убийства американских военных.
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