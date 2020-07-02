Американский сенатор инициировал санкции против Путина и Шойгу

2 июля, 2020, 11:21

В США сенатор от Демократической партии Роберт Менендес предложил ввести санкции против президента РФ Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и других высокопоставленных чиновников, которые могут нести ответственность за возможный сговор с Талибаном

Менендес выступил за включение санкций против Путина и Шойгу в законопроект о военных расходах, обсуждаемый в Сенате на текущей неделе.

"По мере того как появляются подробности этой отвратительной русской кампании, становится ясно, что Дональд Трамп не способен защитить наших военнослужащих и нашу страну. Конгресс должен снова выйти на первый план и защитить наших граждан и наши органы власти от агрессии Кремля. Было бы немыслимо, если бы Сенат не обратил внимания на этот момент ", - говорится в заявлении сенатора.

Он призвал не принимать законопроект о военных расходах без рассмотрения данной поправки и предложил заморозить активы Путина и Шойгу в США, а также запретить им въезд на территорию страны.

Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси также заявила, что считает необходимым ввести санкции против России.

Ранее The New York Times сообщила, что российская разведка тайно предлагала боевикам Талибана деньги за убийство американских военных в Афганистане.

По данным журналистов, данные были получены в ходе допросов захваченных боевиков в Афганистане и переданы президенту США.

В свою очередь в Белом доме, и сам Трамп опровергли эту информацию.

Кроме того, Трамп назвал статью New York Times "заказной" и рассказал, что американская разведка не докладывала ему о причастности России к организации нападений на военных США в Афганистане, поскольку многие разведчики сомневались в достоверности этой информации.

По словам главы Пентагона Марка Эспера, у оборонного ведомства пока нет данных , подтверждающих информацию о заговоре России с талибами для убийства американских военных.