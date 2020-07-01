Пентагон отреагировал на информацию о возможном сговоре России с талибами

1 июля, 2020, 14:45

В Пентагона пока нет данных, подтверждающих информацию о заговоре России с талибами для убийства американских военных

Об этом говорится в заявлении главы Пентагона Марка Эспера, сообщает FoxNews .

"Хотя Пентагон не имеет пока данных, подтверждающих обвинения в адрес России в злонамеренных действиях против американских сил в Афганистане, хочу заверить всех наших сотрудников, министерство серьезным образом рассматривает любую и все потенциальные угрозы против американского военного персонала", - отметил он.

По словам Эспера, он и командование прилагают усилия, чтобы "американские военнослужащие имели лучшую разведку, вооружение, оборудование, защитное снаряжение, тактики, все необходимые полномочия для противодействия любой угрозе".

Ранее The New York Times сообщила, что российская разведка тайно предлагала боевикам Талибана деньги за убийство американских военных в Афганистане.

По данным журналистов, данные были получены в ходе допросов захваченных боевиков в Афганистане и переданы президенту США.

В свою очередь в Белом доме, и сам Трамп опровергли эту информацию.

Кроме того, Трамп назвал статью New York Times "заказной".