"Лично вышел на арену": ГБР открыло 4 новых дела против Порошенко по заявлениям Коломойского, - адвокаты

10 июля, 2020, 15:16

Государственное бюро расследований по заявлению бизнесмена Игоря Коломойского возбудило против пятого президента Петра Порошенко четыре новые уголовные дела

Об этом заявили во время брифинга в пятницу, 10 июля, адвокаты пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань и Илья Новиков, передает Еспресо.TV.

"ГБР возбудило четыре производства в отношении Порошенко. Господин Коломойский выступил со стандартным набором и, конечно, его заявления касаются ПриватБанка, якобы президент Петр Порошенко препятствовал хозяйственной деятельности ПриватБанка, якобы Порошенко разглашал банковскую тайну Приватбанка. И, как обычно, там и злоупотребление служебным положением и легализация средств, полученных преступным путем", - заявил Головань.

Он отметил, что в одном из заявлений Коломойского говорится, что Порошенко якобы нанес ущерб ПриватБанку, разглашая банковскую тайну.

"То есть, сообщая о ПриватБанке, правдивые сведения наносили ущерб тогдашним акционерам ПриватБанка", - добавил Головань.

В свою очередь Илья Новиков отметил, что это первый раз, когда Коломойский непосредственно лично повлиял на открытие производства.

"До этого мы видели, что Игорь Коломойский и близкие к нему люди заинтересованы в процессах, касающихся Порошенко. Но это первый у нас момент, когда он, я имею в виду, Игорь Коломойский, вышел лично на арену. Наступает новый этап в развитии всех этих дел. Это прекрасно связывается со всеми событиями вокруг отставки руководства Нацбанка Украины. Это прекрасно связывается с судебными процессами по поводу возвращения ПриватБанка под контроль Коломойскому и близких ему лиц. Это еще раз подчеркну насколько политические преследования в отношении Порошенко повязкам связанные с действиями на других фронтах ", - отметил Новиков.

Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятому президенту Петру Порошенко.

8 июля Печерский райсуд Киева допросил понятых, которые присутствовали 10 июня в помещении Госбюро расследований во время допроса пятого президента Петра Порошенко.

8 июля Порошенко объявили о завершении досудебного следствия по делу о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

Печерский районный суд Киева решил оставить без рассмотрения ходатайство о мере пресечения пятому президенту Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

Следователь ГБР Олег Корецкий назвал Производство против Порошенко, которые не имеют перспектив и подлежат закрытию.

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