Порошенко сообщили о завершении досудебного следствия по делу о назначении Семочко

8 июля, 2020, 15:27

Пятому президенту Петру Порошенко объявили о завершении досудебного следствия по делу о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки

Об этом передает УНИАН .

Сразу после объявления перерыва в заседании суда в избрание Порошенко меры пресечения в зал суда зашел представитель ГБР и сообщил, что у него есть постановление генерального прокурора Ирины Венедиктовой о завершении досудебного следствия по делу Семочко.

Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что без Венедиктовой любое продолжение невозможно, поскольку "только она может сказать, что сегодня происходило".

"Сегодня оказалось, что они еще вчера следствие закончили. Судья Батрин зря старалась, судья Вовк свободный, все свободны. Ходатайство о мере пресечения Порошенко не подлежит рассмотрению", - написал в Facebook адвокат Илья Новиков.