Порошенко сообщили о завершении досудебного следствия по делу о назначении Семочко
8 июля, 2020, 15:27
Пятому президенту Петру Порошенко объявили о завершении досудебного следствия по делу о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки
Об этом передает УНИАН .
Сразу после объявления перерыва в заседании суда в избрание Порошенко меры пресечения в зал суда зашел представитель ГБР и сообщил, что у него есть постановление генерального прокурора Ирины Венедиктовой о завершении досудебного следствия по делу Семочко.
Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что без Венедиктовой любое продолжение невозможно, поскольку "только она может сказать, что сегодня происходило".
"Сегодня оказалось, что они еще вчера следствие закончили. Судья Батрин зря старалась, судья Вовк свободный, все свободны. Ходатайство о мере пресечения Порошенко не подлежит рассмотрению", - написал в Facebook адвокат Илья Новиков.
- Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятому президенту Петру Порошенко. В ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако, когда Порошенко прибыл представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
- Адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко заявили об отводе группе прокуроров.
- Судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк отказал защите пятого президента Украины Петра Порошенко в отводе группы прокуроров.
- Офис генпрокурора просил выбрать пятому президенту Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства до 10 июля.
- 1 июля Печерский суд перенес рассмотрение меры пресечения Петру Порошенко на 8 июля.
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Печерский райсуд продолжил до 10 октября следствие по делу в отношении пятого президента Петра Порошенко при назначении им Сергея Семочко первым заместителем главы СВР.
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8 июля Печерский райсуд Киева допросил понятых, которые присутствовали 10 июня в помещении Госбюро расследований во время допроса пятого президента Петра Порошенко.
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