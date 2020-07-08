Суд не будет рассматривать меру пресечения Порошенко в деле по назначению Семочко
8 июля, 2020, 17:02
Печерский районный суд Киева решил оставить без рассмотрения ходатайство о мере пресечения пятому президенту Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем председателя Службы внешней разведки
Об этом передает Эспрессо.TV .
"Производство по мере пресечения оставить без рассмотрения. Постановление обжалованию не подлежит", - заявил судья Вовк.
- Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятому президенту Петру Порошенко. В ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако, когда Порошенко прибыл представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
- Офис генпрокурора просил выбрать пятому президенту Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства до 10 июля.
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Печерский райсуд продолжил до 10 октября следствие по делу в отношении пятого президента Петра Порошенко при назначении им Сергея Семочко первым заместителем главы СВР.
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8 июля Печерский райсуд Киева допросил понятых, которые присутствовали 10 июня в помещении Госбюро расследований во время допроса пятого президента Петра Порошенко.
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Пятому президенту Петру Порошенко объявили о завершении досудебного следствия по делу о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.
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