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Espreso.tvОбществоСуд не будет рассматривать меру пресечения Порошенко в деле по назначению Семочко

Суд не будет рассматривать меру пресечения Порошенко в деле по назначению Семочко


фото: Facebook Ірини Геращенко
Печерский районный суд Киева решил оставить без рассмотрения ходатайство о мере пресечения пятому президенту Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем председателя Службы внешней разведки

Об этом передает Эспрессо.TV .

"Производство по мере пресечения оставить без рассмотрения. Постановление обжалованию не подлежит", - заявил судья Вовк.

  • Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятому президенту Петру Порошенко. В ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако, когда Порошенко прибыл представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
  • Офис генпрокурора просил выбрать пятому президенту Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства до 10 июля.
  • Печерский райсуд продолжил до 10 октября следствие по делу в отношении пятого президента Петра Порошенко при назначении им Сергея Семочко первым заместителем главы СВР.
  • 8 июля Печерский райсуд Киева допросил понятых, которые присутствовали 10 июня в помещении Госбюро расследований во время допроса пятого президента Петра Порошенко.
  • Пятому президенту Петру Порошенко объявили о завершении досудебного следствия по делу о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

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